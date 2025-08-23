Pasa reforma de ley para pensiones de policías

El Congreso del Estado, aprobó en sesión extraordinaria, la reforma presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que asegura pensiones y prestaciones de retiro a las y los policías municipales. La medida, respaldada por 23 legisladores y legisladoras, modifica la Constitución estatal, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Municipios.

La reforma establece que los ayuntamientos deberán garantizar que sus policías accedan a jubilaciones, pensiones o prestaciones de retiro, a través de instituciones públicas de seguridad social, considerando los riesgos de su trabajo. Queda prohibido que los municipios utilicen esquemas privados, con el objetivo de evitar la privatización de estos beneficios.

Los municipios podrán elegir entre fondos de pensiones, esquemas contributivos o convenios de coordinación, siempre que cumplan criterios de viabilidad financiera, continuidad institucional y transparencia. Los artículos transitorios fijan un plazo de 120 días para que los ayuntamientos adapten su normativa interna y exijan la inclusión de partidas específicas en sus presupuestos para financiar los nuevos esquemas.

Pese a la aprobación unánime, también se advirtió que la medida plantea un reto presupuestal, ya que no se acompañó de un estudio de impacto financiero y serán los municipios los encargados de asumir los costos, a pesar de sus distintas realidades económicas.

