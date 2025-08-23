logo pulso
Sin Palmer, Chelsea aplasta al West Ham

Por AP

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Chelsea aumentó la miseria de principios de temporada para el West Ham y su entrenador bajo presión, Graham Potter, al propinarle una goleada de 5-1 en la Liga Premier el viernes, todo sin la estrella lesionada Cole Palmer.

Palmer se retiró del equipo en el último momento tras lesionarse durante el calentamiento, antes de que el Chelsea recibiera un gol en el sexto minuto en el Estadio Olímpico tras un potente disparo de larga distancia de Lucas Paquetá.

A partir de ahí, todo fue cuesta abajo para el West Ham, que perdió 3-0 ante el recién ascendido Sunderland el fin de semana pasado en la primera jornada y fue derrotado de manera aún más contundente una semana después.

Chelsea tuvo cinco anotadores diferentes: Joao Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Trevoh Chalobah. Tres de los goles vinieron en tiros de esquina, donde la marca del West Ham fue inexistente.

Después de que Caicedo empujara el cuarto gol a los 54 minutos tras un córner cerrado que el portero del West Ham, Mads Hermansen, no pudo despejar, algunos aficionados locales abandonaron el estadio.

Un goteo de seguidores que se marchaban se convirtió en una avalancha a partir de los 58 minutos, cuando Chalobah remató un disparo desde corta distancia para otro gol en tiro de esquina.

Potter lucía abatido en la línea de banda, con su posición cada vez más incierta tras un mal final de temporada del West Ham, cuando el equipo terminó en el puesto 14 de la liga de 20 equipos.

Hubo abucheos al descanso y al final del partido para el West Ham, y Potter, quien entrenó al Chelsea durante siete meses en la temporada 2022-23 antes de ser despedido, recibió algunos insultos de los aficionados mientras caminaba por el túnel.

