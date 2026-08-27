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Paseantes se exponen en la Presa San José

Deben evitar acercarse a las áreas restringidas, advierte P.C.

Por Rolando Morales

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Paseantes se exponen en la Presa San José
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      Aunque el acceso a la zona de mayor riesgo de la presa San José permanece restringido, las autoridades municipales reconocen que mantener esta medida resulta complicado ante la afluencia de personas que acuden principalmente durante los fines 

      de semana.

      El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, explicó que la restricción se concentra en el área donde anteriormente se instalaban puestos de venta de alimentos, debido a las condiciones de riesgo identificadas en su momento a partir de un dictamen de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

      -Señaló que parte de la dificultad para mantener cerrada esta zona es que algunos visitantes acuden a realizar actividades deportivas o caminatas y terminan evadiendo las vallas colocadas para impedir el paso. Ante esta situación, Protección Civil ha optado por reforzar la vigilancia en los puntos que considera de mayor riesgo.

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      Polanco Acosta reconoció que no basta con colocar barreras para evitar el ingreso, por lo que también se busca que quienes acuden a la presa tomen precauciones y eviten acercarse a las áreas restringidas. La zona continúa siendo frecuentada por personas que realizan actividades recreativas, particularmente los fines de semana.

      Pese a las condiciones señaladas y a la dificultad para mantener el acceso controlado, el funcionario aseguró que hasta ahora no se tiene registro de algún incidente o siniestro ocurrido en la zona de la presa San José.

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