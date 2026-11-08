PC da de baja a albergues que incumplen con normas

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Derivado de una reciente visita encabezada por autoridades federales, se formalizó la baja de varios albergues del registro estatal, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Rememoró que, en colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la institución potosina acudió a cuatro municipios de la entidad, a fin de corroborar la situación en que operaban este tipo

de establecimientos.

Posterior a las inspecciones, donde también participaron los municipios, se identificó el incumplimiento de las medidas de seguridad, por lo cual, procedió la baja de los inmuebles que operaban bajo esta modalidad, sin embargo, no especificó el número de desincorporaciones.

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Pese a la identificación de las irregularidades, matizó que la medida administrativa aplicada no consistió en clausurar los albergues, sino en generar la desincorporación del padrón del CEPC.

Puntualizó que deben garantizar la privacidad de las personas y generar el debido registro, es decir, el nombre la colonia donde reside y por qué arribó al lugar, información indispensable para valorar si está en condiciones de egresar y regresar a su hogar.

"No fue clausurado ningún refugio temporal. Es importante mencionar que solamente se hicieron las recomendaciones y se dieron de baja de nuestro registro.

Al no contar con estas medidas de seguridad nosotros no lo consideramos como viables, sin embargo, la mayoría sí cumplía", concluyó.