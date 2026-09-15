PC vigilará festejos patrios, pero no detalla su despliegue

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) anunció que participará en el operativo de seguridad por las Fiestas Patrias, aunque no informó cuántos elementos, vehículos o equipos destinará a estas labores.

Su titular, Nadia Ochoa Limón, señaló que habrá recorridos preventivos y personal ubicado en puntos estratégicos de la Plaza de Armas antes, durante y después de la ceremonia del Grito de Independencia.

La funcionaria tampoco precisó el aforo esperado, las rutas de evacuación ni la ubicación de los módulos de atención para quienes acudirán al evento encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Fuera de la capital, la CEPC mantendrá comunicación con las coordinaciones municipales de Protección Civil para dar seguimiento a los festejos programados en los 59 ayuntamientos del estado.

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La dependencia pidió a los asistentes respetar los límites de aforo, identificar las salidas de emergencia y seguir las indicaciones del personal desplegado en los distintos eventos.