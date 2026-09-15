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Reprueba EGC intentos de afectar a la Policía capitalina

Sostuvo que lleva cinco años tolerando este tipo de situaciones. "No lo voy a permitir", señaló

Por Rolando Morales

Septiembre 15, 2026 09:25 a.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      "Hay un objetivo de politización y de dañar a la Policía, y no lo voy a permitir", afirmó el alcalde Enrique Galindo Ceballos al reprobar la difusión de fotografías de dos policías municipales y un cadete detenidos por la Guardia Civil Estatal por su presunta participación en un robo a casa habitación, al señalar que fueron exhibidos con uniforme, gafete y distintivos de la institución.

      Galindo reveló que el Ayuntamiento capitalino ha detenido a más de 10 policías estatales involucrados en distintos delitos, pero aseguró que en esos casos no difundió fotografías de los elementos con uniforme, placa o gafete, pues sostuvo que nunca se ha buscado dañar la imagen de la Policía Estatal pese a las circunstancias en las que fueron detenidos.

      "Las policías son instituciones de honor, de respeto", afirmó el alcalde, quien cuestionó que la difusión de las imágenes de los elementos municipales termine afectando a la corporación y no únicamente al gobierno, al insistir en que una institución policial debe mantenerse al margen de intereses políticos.

      El edil señaló que las detenciones de policías estatales realizadas por el municipio incluso se han manejado "de bajo perfil", al considerar que este tipo de acciones no son motivo para presumirse, aunque aclaró que no entraría en detalles sobre los delitos relacionados con esos casos.

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      Galindo sostuvo que lleva cinco años tolerando este tipo de situaciones y afirmó que detrás de la difusión de las fotografías de los elementos municipales existe un objetivo de politización y de afectar a la Policía Municipal, postura que dijo no estar dispuesto a tolerar.

      "Yo no soy igual en ese sentido", afirmó el alcalde al marcar distancia de la forma en que fueron difundidas las imágenes y señalar que su postura responde al respeto que, dijo, debe mantenerse hacia las instituciones policiales incluso cuando alguno de sus integrantes enfrenta acusaciones por la comisión de un delito.

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