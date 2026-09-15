Emmy 2026: esta es la lista completa de ganadores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La noche más importante para la televisión estadounidense reunió a sus grandes estrellas en el Peacock Theatre de Los Ángeles, donde se llevó a cabo la 78 entrega de los Premios Emmy.

Premios Emmy 2023: ganadores y reconocimientos destacados

La ceremonia estuvo llena de sorpresas, desde la aparición de Taylor Swift hasta el triunfo de "The Pitt", por segundo año consecutivo, como el mejor drama.

Sin embargo, la gran ganadora de la noche fue la serie "Widow's Bay", que se llevó seis estatuillas entre las que destacaron mejor serie de comedia, mejor actor principal para Matthew Rhys y Kate O'Flynn como mejor actriz de reparto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mariska Hargitay y su papel protagónico en la ceremonia

Sin embargo, quien se robó los reflectores, y los elogios en redes sociales, fue la conductora Mariska Hargitay. Y es que la protagonista de "La ley y el orden", no solo deslumbró durante su paso por la alfombra azul, también sorprendió con su ingenio, talento y un sketch al puro estilo de la serie policíaca junto a Swift.

Zendaya, por su parte, perdió la categoría de mejor actriz de drama frente a Rhea Seehorn; aunque sorprendió al asistir al evento junto a su esposo Tom Holland.

Esta es la lista de ganadores:

· Serie dramática: "The Pitt"

· Actriz principal en una serie dramática: Rhea Seehorn, "Pluribus"

· Actor protagonista en una serie dramática: Noah Wyle - "The Pitt"

· Actriz de reparto en una serie dramática: Allison Janney - "The Diplomat"

· Actor secundario en una serie dramática: Tom Pelphrey - "Task"

· Actriz invitada en una serie dramática: Shailene Woodley - "Paradise"

· Actor invitado en una serie dramática: Ernest Harden, Jr. - "The Pitt"

· Mejor serie de comedia: "Widow´s Bay"

· Actriz principal en una comedia: Jean Smart, "Hacks"

· Actor protagonista en una comedia: Matthew Rhys- "Widow´s Bay"

· Actriz secundaria en una comedia: Kate O'Flynn - "Widow´s Bay"

· Actor secundario en una comedia: Stephen Root - "Widow´s Bay"

· Actriz invitada en una serie de comedia: Betty Gilpin - "Widow´s Bay"

· Mejor reality show de competición: "The Traitors"

· Mejor serie limitada o antológica: "DTF St. Louis"

· Mejor película para televisión: "Remarkably Bright Creatures"

· Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película: Sally Field - "Remarkably Bright Creatures"

· Actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película: Matthew Rhys - "The Beast in Me"

· Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película: Linda Cardellini - "DTF St. Louis"

· Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película: David Harbour - "DTF St. Louis"

· Mejor serie de variedades con guion: "The Late Show with Stephen Colbert"

· Premio Humanitario Bob Hope: Michael J. Fox

· Mejor dirección, serie dramática: Saul Metzstein, "Slow Horses"

· Mejor dirección, serie de comedia: Hiro Murai - "Widow´s Bay"

· Mejor guion, serie dramática: Vince Gilligan, "Pluribus"

· Mejor guion, serie de comedia: Katie Dippold, "Widow´s Bay"