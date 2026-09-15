Aplicarán 27 cierres viales por festejos patrios en Soledad
El dispositivo comenzará este martes a las 17:00 horas y permanecerá hasta que concluya el desfile
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La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez implementará 27 cierres viales en el primer cuadro de la ciudad con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile cívico.
De acuerdo con la corporación municipal, las restricciones comenzarán este martes 15 de septiembre a las 17:00 horas, principalmente en avenida Hidalgo, avenida Juárez y calles aledañas.
El dispositivo permanecerá activo durante los festejos y será retirado después de que concluya el desfile cívico programado para la mañana del miércoles 16 de septiembre.
Agentes de Seguridad Vial y Movilidad recorrieron comercios, negocios y calles de la zona para informar a vecinos y locatarios sobre las restricciones.
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También solicitaron retirar vehículos, estructuras, mercancías y otros objetos que obstruyan las vialidades o el tránsito peatonal.
La corporación recomendó anticipar los traslados, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los oficiales, quienes mantendrán presencia antes, durante y después de las actividades patrias.
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