Fotos | Accidente en carretera a Rioverde deja tres heridos

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Tres personas resultaron policontundidas en choque entre dos vehículos con volcadura en carretera a Rioverde, a la altura de la Colonia Rivas Guillén en Soledad.

El reporte fue antes de las 10:00 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta Dodge Caravana circulaba sobre la calle Adolfo López Mateos, al incorporarse a la carretera Rioverde le pega de su lado derecho un vehículo Nissan Sentra de color gris que circulaba con dirección al distribuidor Benito Juárez.

Al impactarse el automóvil Nissan con la camioneta, éste se vuelca dando tres vueltas para finalmente terminar en posición normal y en el carril derecho.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a tres personas a la clínica 50 del IMSS para su valoración.

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Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento del accidente.