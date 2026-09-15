Fotos | Accidente en carretera a Rioverde deja tres heridos
Fueron trasladadas a la clínica 50 del IMSS tras el choque y con volcadura
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tres personas resultaron policontundidas en choque entre dos vehículos con volcadura en carretera a Rioverde, a la altura de la Colonia Rivas Guillén en Soledad.
El reporte fue antes de las 10:00 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta Dodge Caravana circulaba sobre la calle Adolfo López Mateos, al incorporarse a la carretera Rioverde le pega de su lado derecho un vehículo Nissan Sentra de color gris que circulaba con dirección al distribuidor Benito Juárez.
Al impactarse el automóvil Nissan con la camioneta, éste se vuelca dando tres vueltas para finalmente terminar en posición normal y en el carril derecho.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a tres personas a la clínica 50 del IMSS para su valoración.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento del accidente.
Joven en moto es arrollado en la rúa a Rioverde
RIOVERDE. -Un joven que circulaba a bordo de una motocicleta por la carretera libre ´70, en su tramo Rioverde-San Luis, presentó lesiones considerables luego de ser arrollado por un automóvil y tuvo q...
no te pierdas estas noticias
Fotos | Accidente en carretera a Rioverde deja tres heridos
Redacción
Fueron trasladadas a la clínica 50 del IMSS tras el choque y con volcadura
Reprueba EGC intentos de afectar a la Policía capitalina
Rolando Morales
Sostuvo que lleva cinco años tolerando este tipo de situaciones. "No lo voy a permitir", señaló
Despliegan operativo patrio en los 59 municipios
Pulso Online
La GCE vigilará plazas, centros de reunión, eventos masivos y carreteras estatales