Despliegan operativo patrio en los 59 municipios

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) puso en marcha un dispositivo de vigilancia y prevención con motivo de las Fiestas Patrias en los 59 municipios de San Luis Potosí.

Según información del Gobierno estatal, en el operativo participan elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, autoridades federales y los ayuntamientos.

La vigilancia se concentrará en plazas públicas, centros de reunión y lugares con mayor afluencia de personas, así como en los sitios donde se desarrollen ceremonias cívicas y actividades culturales.

La dependencia indicó que también se realizarán labores de proximidad y atención a la población durante los festejos programados por los gobiernos municipales.

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De manera paralela, la División Caminos de la GCE desplegó recorridos de vigilancia y prevención en las carreteras de jurisdicción estatal. La autoridad no precisó el número de elementos, patrullas ni demás recursos destinados al operativo.