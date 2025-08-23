Pedirán acelerar normativa para juzgados del PJE

Responsables de áreas y trabajadores del Poder Judicial del Estado formalizaron la petición a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y a la Dirección Jurídica, para que pidan al Congreso del Estado acelerar la nueva normativa que dará vida a las salas y juzgados, y aplazar la formación de los nuevos órganos jurisdiccionales, porque es tal el nivel de retraso que ni siquiera está declarada la validez de la elección de junio pasado.

Los trabajadores judiciales advirtieron que con los problemas de vacío legal, no se pueden tomar medidas de transición y ya faltan pocos días para el cambio. Como mínimo, pidieron que la presidencia del tribunal solicite a los diputados modificar los artículos transitorios de la reforma judicial para ampliar los plazos de la etapa de Constitución de los órganos de fiscalización y disciplina judicial del sistema de

nivel estatal.

Los trabajadores plantearon a la presidencia que está próximo el vencimiento de los plazos para dar orden legal a todo el proceso constitutivo de los nuevos órganos judiciales, y sin embargo no se ha cumplido ninguna especificación de los artículos transitorios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-Por esa causa, pidieron solicitar al presidente del tribunal, Arturo Morales Silva, que solicite al Congreso del Estado la modificación a los artículos transitorios para ampliar el plazo que prevé la ley, porque para ayer ya era demasiado tarde para ajustar la ley y en su caso, considerar que la declaratoria de validez de la elección se dará hasta que concluyan los procesos de la sala superior del Tribunal Electoral Federal.

Precisaron que el presidente del tribunal Arturo Morales Silva ni siquiera ha tomado la determinación de solicitar al Congreso la ampliación de los plazos, y modificar los artículos transitorios para evitar caer en la ilegalidad.