Pegó migra de EUA a flujo de paisanos

Los operativos de revisión establecidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) influyeron en los tiempos y condiciones del retorno de migrantes potosinos que participaron en el programa Bienvenido Paisano, de acuerdo con información del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI). Indicó que en relación con 2024, en este asueto invernal vinieron menos paisanos.

El titular del organismo, Luis Enrique Hernández Segura, explicó que las inspecciones realizadas en los cruces fronterizos provocaron demoras de hasta cinco horas en algunos trayectos; sin embargo, precisó que las caravanas coordinadas por autoridades estatales lograron completar su recorrido sin incidentes.

Detalló que alrededor de 2 mil familias fueron trasladadas bajo esquemas de acompañamiento institucional, lo que permitió reducir riesgos durante el desplazamiento. En contraste, indicó que los reportes de percances o altercados se concentraron en casos donde los migrantes viajaron de forma individual o utilizaron rutas alternas.

Hernández Segura subrayó que el uso de caravanas se ha mantenido como una medida preventiva, particularmente ante escenarios de revisión y control en territorio estadounidense, así como en tramos carreteros de alto tránsito.

