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Peligroso puente peatonal no cuenta ni con barandal

La estructura es un riesgo para quienes lo utilizan

Por Flor Martínez

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Peligroso puente peatonal no cuenta ni con barandal
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      El mal estado en que se encuentra un puente peatonal ubicado sobre la lateral de la carretera a Rioverde, adelante del cruce con avenida de Los Pinos, en dirección a Gálvez, representa un riesgo para quienes utilizan esta estructura para cruzar la vialidad, debido a que uno de sus accesos carece de barandal 

      de protección.

      En el lugar se observa que las escaleras de concreto no cuentan con una protección lateral que brinde seguridad a las personas que suben y bajan, lo que deja expuestos a los peatones a posibles caídas, particularmente a adultos mayores, niños y personas con dificultades de movilidad. A esta situación se suma el deterioro de la imagen del puente, cuyos pilares y muros presentan una gran cantidad de grafiti y pintas, además de suciedad y falta de mantenimiento en distintos puntos de la estructura.

      Las condiciones en que se encuentra este paso peatonal evidencian la falta de atención a un espacio utilizado diariamente por personas que necesitan cruzar la carretera a Rioverde.

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      Tras lo anterior, los usuarios pidieron a las autoridades competentes que se revise su estado y se rehabilite la estructura, principalmente debido al riesgo que representa la falta de barandales en las escaleras.

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