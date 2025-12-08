logo pulso
HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Pérdida total, dos escuelas de la Huasteca

Instituciones educativas buscan nuevas ubicaciones seguras en Huasteca

Por Rubén Pacheco

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
Pérdida total, dos escuelas de la Huasteca

En colaboración directa con la administración federal, San Luis Potosí analiza declarar dos planteles educativos de la región Huasteca como pérdida total, derivado de las afectaciones provocadas por las últimas lluvias torrenciales.

Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que las escuelas están ubicadas en el municipio de Xilitla, donde incluso en una de ellas apareció un hoyo de grandes dimensiones.

El funcionario estatal explicó que el objetivo de la declaratoria, es generar las condiciones administrativas y técnicas para obtener financiamiento federal, y con ello, reconstruirlas en su totalidad.

Precisó que en días pasados, Francisco Javier Cabiedes Uranga, director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), acudió al municipio huasteco para conocer las condiciones de los complejos educativos siniestrados.

Hasta lo que documentó la SEGE, en la Huasteca sólo cuatro instituciones, ubicadas en las inmediaciones de ríos, serán reubicadas a un predio seguro, donado por los municipios.

En tanto, la más reciente actualización divulgada a finales de octubre pasado del censo de infraestructura educativa, refiere que 114 escuelas de dicha zona geográfica siniestrada presentaron alguna afectación física o de equipamiento.

