Persiste bullying en escuelas; hay 88 quejas en CEDH

Las cifras de bullying en las escuelas estatales son alarmantes según la SEGE.

Por Samuel Moreno

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades educativas y organismos de protección, el acoso escolar sigue siendo una preocupación constante en San Luis Potosí.

Las estadísticas recientes revelan que, en promedio, se registran entre 10 y 12 casos de bullying cada semana en las escuelas del estado, según datos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

El fenómeno no solo afecta la convivencia entre estudiantes, sino que también ha derivado en al menos 88 quejas formales presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante 2025.

De estas, un número significativo ha generado carpetas de investigación relacionadas con violencia física, psicológica y, en algunos casos, sexual dentro de los planteles educativos.

Entre los casos mediáticos, se documentó que, a inicios de enero, un estudiante de telesecundaria en Rioverde fue víctima de agresiones físicas por parte de sus compañeros. La SEGE respondió separando temporalmente al docente responsable.

