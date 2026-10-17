Persiste desabasto de agua en Pozos

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Más de 15 colonias de Villa de Pozos enfrentan problemas de abastecimiento de agua potable, algunas desde hace más de una década, por lo que el municipio rechazó la posibilidad de incrementar las tarifas del servicio para 2027, ante las deficiencias que persisten en el suministro.

La concejal presidenta de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, señaló que el municipio no avala la propuesta de Cuotas y Tarifas 2027 del organismo operador Interapas, debido a que habitantes de distintas zonas continúan pagando por el servicio sin recibir agua en sus domicilios.

Indicó que Villa de Pozos mantiene un convenio de tres años con Interapas, pero aseguró que, pese a las reuniones sostenidas con los responsables del organismo para atender la problemática, no han obtenido respuestas suficientes a las demandas de la población.

Patricias Aradillas explicó que el gobierno municipal mantiene el abastecimiento mediante pipas en las colonias afectadas, como una medida para atender las necesidades de las familias que carecen del servicio por la red de distribución.

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La concejal presidenta consideró necesario revisar la propuesta tarifaria que será sometida a consideración del Congreso del Estado y pidió evitar aumentos mientras persistan las deficiencias en el suministro de agua potable en Villa de Pozos.