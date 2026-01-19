Persiste desabasto de medicamentos

Mientras en los informes oficiales a nivel federal se reporta un abasto de medicamentos superior al 90 por ciento, trabajadores del sector salud en San Luis Potosí advierten que hospitales y centros de atención básica continúan operando con carencias de insumos y medicamentos esenciales. Documentos internos y respuestas obtenidas vía transparencia evidencian una brecha entre las cifras reportadas y la realidad en las unidades médicas.

La denuncia fue realizada por agremiados al Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Sección 33, quienes señalaron que el almacén central de medicamentos del IMSS-Bienestar en la entidad mantiene inventarios bajos o inexistentes y carece de un esquema efectivo de redistribución hacia hospitales y centros de salud.

De acuerdo con un informe de la Coordinación Estatal del Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, correspondiente al mes de noviembre, se notificó un nivel de abasto del 92 por ciento. Sin embargo, personal de salud sostiene que ese porcentaje no se refleja en la operación diaria, donde persisten faltantes de medicamentos e insumos médicos básicos.

Parte de esta información fue confirmada mediante una solicitud de acceso a la información ingresada a la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el folio 343021300271625, cuya respuesta indica que los datos entregados provienen de una base elaborada por la Oficina de Insumos, dependiente de la Jefatura de Servicios de Administración y Finanzas.

Los trabajadores advirtieron que el problema no se limita a San Luis Potosí, ya que existen registros similares en otras entidades donde opera el modelo IMSS-Bienestar, y señalaron que la discrepancia entre los reportes administrativos y la operación real del sistema afecta directamente la atención