logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA AMISTAD COMO TERRITORIO COMÚN

Fotogalería

LA AMISTAD COMO TERRITORIO COMÚN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Persiste desabasto de medicamentos

Trabajadores sanitarios reportan la escasez

Por Ana Paula Vázquez

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Persiste desabasto de medicamentos

Mientras en los informes oficiales a nivel federal se reporta un abasto de medicamentos superior al 90 por ciento, trabajadores del sector salud en San Luis Potosí advierten que hospitales y centros de atención básica continúan operando con carencias de insumos y medicamentos esenciales. Documentos internos y respuestas obtenidas vía transparencia evidencian una brecha entre las cifras reportadas y la realidad en las unidades médicas.

La denuncia fue realizada por agremiados al Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Sección 33, quienes señalaron que el almacén central de medicamentos del IMSS-Bienestar en la entidad mantiene inventarios bajos o inexistentes y carece de un esquema efectivo de redistribución hacia hospitales y centros de salud.

LEA TAMBIÉN

Por iniciar unificación del sistema de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de salud, además de que "ahora estamos dando muchos recursos". Dur...

De acuerdo con un informe de la Coordinación Estatal del Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, correspondiente al mes de noviembre, se notificó un nivel de abasto del 92 por ciento. Sin embargo, personal de salud sostiene que ese porcentaje no se refleja en la operación diaria, donde persisten faltantes de medicamentos e insumos médicos básicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Parte de esta información fue confirmada mediante una solicitud de acceso a la información ingresada a la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el folio 343021300271625, cuya respuesta indica que los datos entregados provienen de una base elaborada por la Oficina de Insumos, dependiente de la Jefatura de Servicios de Administración y Finanzas.

Los trabajadores advirtieron que el problema no se limita a San Luis Potosí, ya que existen registros similares en otras entidades donde opera el modelo IMSS-Bienestar, y señalaron que la discrepancia entre los reportes administrativos y la operación real del sistema afecta directamente la atención

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estima alcalde 300 calles sin pavimentar en la capital potosina
Estima alcalde 300 calles sin pavimentar en la capital potosina

Estima alcalde 300 calles sin pavimentar en la capital potosina

SLP

Rolando Morales

Prioridades y criterios para el desarrollo de obras urbanas en SLP

Otorga Sifide créditos financieros a familias
Otorga Sifide créditos financieros a familias

Otorga Sifide créditos financieros a familias

SLP

Martín Rodríguez

Hallan toma ilegal tras fuga en la M. Jiménez
Hallan toma ilegal tras fuga en la M. Jiménez

Hallan toma ilegal tras fuga en la M. Jiménez

SLP

Rolando Morales

Conexión no aparece en registros y ya es investigada: Interapas

Sube SLP a tercero en robo de carga
Sube SLP a tercero en robo de carga

Sube SLP a tercero en robo de carga

SLP

Jaime Hernández

En 2025, escaló un sitio en el listado nacional; registró 419 casos el año pasado