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Persiste fuga de aguas negras en la Elías Piña

Por Rolando Morales

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Persiste fuga de aguas negras en la Elías Piña
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      Vecinos y comerciantes de la colonia Azaleas, en Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron una fuga de aguas negras sobre la calle Elías Piña, cuyo escurrimiento se extiende hacia la avenida Jesús Yurén y permanece desde hace varios días sin una solución por parte de las autoridades municipales ni del Interapas.

      De acuerdo con los habitantes de la zona, el problema estaría relacionado con la infraestructura hídrica ubicada en esta vialidad, por lo que el agua continúa brotando y recorriendo la calle hasta acumularse y avanzar por Jesús Yuren. La situación ha generado molestia entre quienes viven y trabajan en el sector, debido a que, pese al tiempo que lleva la fuga, no se ha realizado una intervención que permita contener el escurrimiento.

      Los vecinos señalaron que las aguas residuales han comenzado a afectar incluso el acceso y las inmediaciones de algunas viviendas, mientras que los comerciantes enfrentan condiciones poco favorables para desarrollar sus actividades debido a la presencia constante de agua contaminada, malos olores y suciedad en el entorno.

      El problema también representa una dificultad para quienes transitan diariamente por la avenida Jesús Yurén. Automovilistas deben circular sobre una vialidad afectada por el escurrimiento, mientras que peatones se ven obligados a buscar alternativas para evitar el contacto con las aguas negras.

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