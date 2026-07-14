Persiste la brecha salarial de género

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Luego de que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubicó a San Luis Potosí por debajo de la media nacional en la capacidad para atraer y retener talento femenino, la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, llamó a centrar el debate público en las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres y exigió resultados concretos a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva.

La legisladora lamentó que, pese a las reformas legales impulsadas en favor de la igualdad laboral, persista una brecha salarial entre hombres y mujeres en la entidad. Consideró que este problema debería ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, en lugar de otros temas que, dijo, desvían la atención de las desigualdades que continúan afectando a las mujeres.

López Torres sostuvo que corresponde a la Secretaría de las Mujeres diseñar e implementar políticas públicas para reducir las brechas de desigualdad, por lo que cuestionó qué acciones, diagnósticos y estrategias se están realizando para atender la diferencia salarial y promover un mayor acceso de las mujeres a cargos directivos y de toma de decisiones. Además, pidió que la dependencia rinda cuentas sobre los resultados obtenidos.

La diputada también criticó que la Secretaría participe en eventos de carácter proselitista, al considerar que su prioridad debe ser atender problemáticas como la desigualdad laboral. Incluso, planteó que se informe si se destinaron recursos públicos para dichas actividades, en lugar de fortalecer acciones encaminadas a garantizar la igualdad sustantiva.

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De acuerdo con el estudio del IMCO, durante el tercer trimestre del año San Luis Potosí se ubicó por debajo del promedio nacional en la capacidad para atraer y retener talento femenino. El análisis también advierte que las mujeres potosinas destinan 58.7 por ciento más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres y que la entidad mantiene una brecha salarial cercana al 10 por ciento entre ambos géneros, pese a desempeñar funciones similares.