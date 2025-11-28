Persisten heladas y niebla en SLP por efectos prolongados del frente frío 16

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó que los efectos del frente frío número 16, presente en el estado desde hace varios días, continuarán generando bajas temperaturas, niebla y lluvias en diversas regiones de San Luis Potosí.

El pronóstico indica máximas de 20°C en la zona Centro y 23°C en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán a 8°C en la región Centro y 9°C en el Altiplano, donde existe probabilidad de heladas durante la madrugada.

En la Huasteca, se mantiene la posibilidad de lluvias y tormentas fuertes durante la mañana, acompañadas de bancos de niebla en zonas serranas, lo que podría reducir la visibilidad en carretera.

Protección Civil pidió a la población reforzar las medidas preventivas ante el prolongado periodo de frío, entre ellas abrigarse en capas, revisar la ventilación de calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicación por monóxido de carbono, y proteger tuberías para prevenir daños por congelamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades también recomendaron evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratados y poner especial atención en niños, personas adultas mayores y enfermos respiratorios, considerados grupos vulnerables ante el clima.

Protección Civil llamó a mantenerse informado a través de sus canales oficiales y seguir las recomendaciones ante el descenso térmico que continuará afectando al estado.