Persistirán las lluvias durante el fin de semana

Para este fin de semana se prevé que se registren las últimas precipitaciones en la zona metropolitana de San Luis Potosí, informó Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil Municipal de Soledad. Señaló que durante estos días, no se han presentado incidencias mayores, solo la caída de algunos árboles y un poste.

Explicó que los reportes de árboles caídos ocurrieron la madrugada del viernes: uno en la calle Ocampo, en la Fracción Rivera, y otro en la colonia Puertas del Sol, afortunadamente sin que hubiera riesgo para vehículos o viviendas.

El funcionario subrayó que, fuera de estas colonias, la única zona que se mantiene bajo monitoreo por la abundancia de árboles es la colonia San Felipe y Avenida Soledad. Aunque no se han identificado ejemplares en riesgo, sin embargo se mantiene vigilancia constante en ese sector.

Asimismo, el jueves se atendió el reporte de un poste de Telmex en riesgo de colapsar sobre la avenida Valentín Amador, situación que fue solucionada de manera oportuna.

En cuanto a los puntos críticos de inundación del municipio, principalmente en el sector oriente, los trabajos preventivos han evitado encharcamientos. Actualmente, afirmó, no existe riesgo en las zonas rurales del municipio, ya que el flujo de agua por el bulevar Río Santiago ha sido mínimo.