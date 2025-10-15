logo pulso
Pesimismo de la IP en el empleo del sector industrial

Aderiac ve baja en este sector, pero anticipa mejoría en los servicios

Por Leonel Mora

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Pesimismo de la IP en el empleo del sector industrial

El último trimestre de este 2025 podría traer una recuperación del empleo formal en San Luis Potosí dentro del sector terciario o de servicios, aunque el sector manufacturero podría presentar una leve disminución en sus puestos de trabajo.

Lo anterior, de acuerdo con el análisis del actual presidente de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac), Daniel Escobedo Uribe, quien explicó que, incluso a nivel mundial, se registran niveles de crecimiento mínimos o de plano nulos en el empleo y en la economía en general.

Dijo que el estado potosino presentó, en el primer trimestre de este año (enero, febrero, marzo), un incremento del 1.2 por ciento en empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero que en el segundo trimestre (abril, mayo, junio) se registró una disminución de empleos registrados del uno por ciento, principalmente en el sector primario de producción de materias primas y en el terciario, de servicios.

Para el tercer trimestre del año (julio, agosto, septiembre) se tuvo un incremento del uno por ciento de empleos registrados ante el IMSS, impulsado por la manufactura y las empresas de servicios.

Escobedo Uribe mencionó que San Luis Potosí, como sea, es un polo de atracción de talento humano y el hecho es que se siguen recibiendo inversiones nuevas en el Estado.

Aclaró que “el efecto arancelario y otros factores globales son los principales factores que están afectando la empleabilidad. De acuerdo con el más reciente Foro Económico Mundial, la economía global para el 2026 se espera que sea similar a la de 2025, es decir, con poco o nulo crecimiento de las naciones en general”.

