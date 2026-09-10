Pide Arquidiócesis fortalecer apoyo psicológico a muchachos
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La Iglesia católica potosina expresó que comparte el dolor de familiares y amigos del joven que perdió la vida en el interior de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma San Luis Potosí (UASLP) y se sumó al llamado de la institución para respetar la dignidad del estudiante.
El vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz, juzgó que la institución educativa reaccionó bien al solicitar respeto a la dignidad del fallecido. Añadió que la iglesia manifiesta su afecto y empatía con la familia, amigos y compañeros.
Dijo que por los otros casos que se han representado en el transcurso de la semana, lo que ya ha hecho falta es atención de la familia, de los propios amigos y compañeros y en todo caso, para el estudiante de Ingeniería, incluso de la misma institución.
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