Pide diputado investigar el “cartel inmobiliario”

Si hay servidores públicos y más personas involucradas en el “cartel inmobiliario”, se debe actuar con contundencia y con todo el peso de la ley, y que se le castigue a quien resulte responsable sin distingo de condición, advirtió el diputado local César Arturo Lara Rocha, integrante de la Comisión Permanente del Congreso del Estado.

Precisó que el “cártel inmobiliario” debe ser una investigación muy profunda, con el fin de que se conozca el origen de toda la serie de relaciones que abrieron la posibilidad de consumar los actos de fraude en contra de los propietarios de los inmuebles.

Precisó el diputado que eso ayudaría a determinar si hay más personas involucradas y en qué grado, y en su caso determinar de qué manera es una red bastante bien estructurada.

Llamó a las autoridades competentes, a que toda la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, porque finalmente el cártel inmobiliario causó daño a gente que trabajó toda su vida para conseguir su patrimonio, y a personas que le han invertido y le han apostado por tener una casa o un terreno, y que en este caso lo pierdan con argucias o con temas de corrupción grave, desde luego que es un problema que se tiene que desenredar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que lo más delicado es que el fraude sería apenas la punta del Iceberg para que pudiera haber más personas involucradas, pero lo más preocupante es determinar si hay responsabilidad de servidores públicos en la integración de ese grupo que defraudó a los propietarios de los inmuebles.

A ese respecto, llamó a la población a que las transacciones que realice en materia inmobiliaria, las haga con profesionales, sobre todo porque ahora es difícil saber qué sucederá cuando casi cualquier persona puede hacer una transacción.

inmobiliaria.