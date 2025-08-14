logo pulso
Canaco admite que Fenapo trae beneficios adicionales

Por Leonel Mora

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
Canaco admite que Fenapo trae beneficios adicionales

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco – ServyTur) de San Luis Potosí reiteró su postura respecto a la Feria Nacional Potosina (Fenapo) al considerarla como un evento que trae beneficios adicionales a diversos sectores por el turismo que visita la entidad.

Con independencia de si en el primer fin de semana de la Feria hubo o no una “derrama económica gigantesca” como destacó el gobierno estatal, Fernando Díaz de León, presidente de la Cámara a nivel local, reiteró que la Fenapo, está generando beneficios a diversos sectores del comercio establecido.

Mencionó que la Feria no causa una baja en las ventas normales de los negocios afiliados a la Cámara, sino que, al contrario, comercios como los dedicados al hospedaje, a la venta de alimentos y bebidas y a la venta de artículos y productos típicos se ven beneficiados con la llegada de visitantes de otros municipios, estados e incluso del extranjero.

Además, la dinámica comercial de otros establecimientos sigue su curso, sin afectaciones a causa de la Feria. Es el caso de las papelerías, librerías y otros relacionados con el ámbito escolar que ya registran cierto repunte por el inicio de clases en el nivel superior (universidades), lo que significa un respiro que podría mantener a flote este tipo de negocios de aquí al inicio de actividades en el nivel básico de educación.

