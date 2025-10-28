Piden a adultos mayores vacunarse contra Covid-19

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, hizo un llamado a la población de San Luis Potosí, en especial a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, a participar en la jornada de vacunación contra Covid-19 e influenza.

Según explicó, las vacunas que actualmente se aplican, como la Moderna para Covid y la tetravalente contra influenza, cumplen con los más altos estándares de seguridad a nivel mundial, superando la desconfianza que generaron biológicos utilizados en años anteriores.

La legisladora destacó que los grupos más vulnerables, como quienes padecen diabetes, hipertensión, cáncer o enfermedades respiratorias crónicas, deben ser los primeros en vacunarse, pues son los que enfrentan un mayor riesgo de complicaciones graves o incluso la muerte por estas enfermedades. Azuara Yarzábal recordó que es posible recibir ambas vacunas de manera simultánea, ya sea en brazos distintos o en el mismo, y señaló que ella misma se aplicó las dosis recientemente.

Además, la diputada hizo un balance de la política de vacunación en el país, señalando que durante administraciones pasadas la falta de abastecimiento de vacunas generó un rezago importante y permitió el regreso de enfermedades que habían sido controladas, como el sarampión y la tos ferina.

Sin embargo, aseguró que actualmente se ha avanzado en la adquisición y distribución de biológicos, lo que ha permitido mejorar la cobertura y proteger a la población.

Azuara Yarzábal recordó que las estrategias implementadas en gobiernos priistas, como las Semanas Nacionales de Vacunación, habían llevado a México a alcanzar coberturas superiores al 94%, logrando erradicar enfermedades graves y salvar miles de vidas. Consideró que retomar y fortalecer estos programas es clave para reducir los riesgos y garantizar que los grupos más vulnerables estén protegidos.