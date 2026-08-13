Piden dar mantenimiento a la avenida San Pedro

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Agrietamientos y baches son parte de las deficiencias que presenta la avenida San Pedro, una de las avenidas más transitadas en Soledad de Graciano Sánchez, la cual, de acuerdo con vecinos, requiere un mantenimiento integral.

En distintos tramos de esta arteria se observa un desgaste considerable de la carpeta asfáltica, situación que dificulta la circulación y representa un riesgo para los automovilistas que transitan diariamente por la zona.

A unos metros del fraccionamiento Arcos de San Pedro, sobre el carril que conduce hacia la carretera a Matehuala, se observan evidentes cuarteaduras que han generado desniveles en el pavimento. De acuerdo con habitantes del sector, estas condiciones podrían favorecer la aparición de hundimientos mayores si no se atienden oportunamente.

En otro punto, cerca del tramo que conecta la avenida San Pedro con Valentín Amador, también se aprecia un grave deterioro de la superficie de rodamiento. En esta zona se encuentra un pozo de agua al que, según vecinos, ingresan y salen diariamente pipas particulares que transportan agua potable, cuyo constante paso ha contribuido al desgaste del pavimento.

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