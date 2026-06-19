Piden instalar semáforos en importante cruce de Pozos

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Madres de familia que acuden por sus hijas e hijos a las escuelas cercanas al cruce de Julián de los Reyes y Antiguo Camino a Santa María del Río, en la cabecera de Villa de Pozos, insisten en la necesidad de instalar semáforos en dicha intersección, pues el cruce peatonal se vuelve complejo cuando hay conductores avanzando a cuatro carriles creyendo, todos, que tienen la preferencia de paso.

Para colmo, de acuerdo con las quejosas, la ausencia de agentes de tráfico en dicho cruce es casi permanente, especialmente a la hora de salida de los centros escolares.

Casi cualquier día de la semana, es posible observar el caos vehicular que se forma en el crucero en cuestión. Ambas calles son de doble sentido, así que numerosos automovilistas buscan cruzar de norte a sur, de sur a norte, de poniente a oriente y de oriente a poniente sin que quede claro qué vialidad tiene la preferencia.

La posibilidad de un choque entre automotores está a la orden del día, además de que por el mismo crucero transitan unidades del transporte público, camiones repartidores y otros vehículos de grandes dimensiones.

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A la hora de entrada y salida de las escuelas, cruzar dicha intersección es una tarea que requiere de toda la concentración y valentía de las y los estudiantes y de las madres y padres de familia que los acompañan. Para ellos y para todos, la solución para que exista orden y seguridad de paso, es la instalación de semáforos.