Pierde SLP más de 4 mil 300 empleos: IMSS
Arranque de año negativo en plazas formales
Durante enero de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró una reducción de 4 mil 337 empleos formales en San Luis Potosí con respecto al mismo mes de 2025, siendo los sectores de la industria de la transformación y el de servicios oficiales los más afectados.
Reducción anual de empleos formales en San Luis Potosí
En su reporte mensual del empleo formal, el IMSS registró en la entidad 481 mil 061 plazas. Si bien se registró un aumento de dos mil 829 empleos con respecto a diciembre de 2025, al hacer el comparativo anual, la estadística arroja la reducción mencionada.
En enero de 2025, había 485 mil 061 plazas contabilizadas.
Sectores afectados y recuperación parcial
El reporte señala que la industria de la transformación, el sector económico más importante de la economía potosina, perdió tres mil 700 plazas formales; mientras que el sector de servicios sociales y comunitarios, relacionados con el área gubernamental, bajó dos mil 816 empleos.
El impacto negativo de estas bajas fue parcialmente aliviado por alzas en el sector comercio con un incremento de dos mil 647 empleos y en las labores agropecuarias con 418 plazas.
De las nueve categorías laborales que maneja el Seguro Social en su reporte de empleo formal, en cinco de ellas se registraron incrementos, aunque algunos muy magros, y en las cuatro restantes hubo reducciones.
