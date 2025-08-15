logo pulso
SLP

Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública

Dejará en segundo plano obras para peatones y ciclistas: Ruelas Gaitán

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública

La diputada Diana Ruelas Gaitán, integrante de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, criticó que el Programa Metropolitano y de Zona Conurbada 2050, recientemente dado a conocer y que será sometido a consulta pública, destine el 63 por ciento de sus proyectos a la movilidad vehicular, dejando en segundo plano las obras para peatones, ciclistas y motociclistas.

En entrevista, la legisladora consideró que “todo es importante” y que debe existir “una balanza” para determinar dónde se requiere implementar los proyectos, un criterio que, dijo, se definirá “según como se vayan aterrizando estos proyectos” en el día a día.

Ruelas Gaitán también señaló la necesidad de incluir proyectos de infraestructura básica, especialmente en materia de agua. Indicó que se requiere “mantenimiento en todas las colonias, nuevos drenajes, alcantarillados… todo ese tipo de estructura que es el agua, donde todo lo que deriva, ahí sí necesitamos como que ya una atención personalizada, porque sí estamos viendo mucha falta de apoyo”.

Cuestionada sobre la posibilidad de plantear al Ejecutivo que se consideren más obras relacionadas con agua, la diputada afirmó que existe disposición para el diálogo: “Ellos siempre han estado abiertos a trabajar, a seguir ahora sí que la ciudadanía viva bien, entonces pues con gusto se puede uno acercar y yo creo que hay respuesta”.

El Plan Metropolitano será sometido a consulta pública, y la discusión sobre la distribución de los recursos pone en evidencia la preocupación de que exista un equilibrio en inversiones entre movilidad vehicular, transporte alternativo y servicios básicos esenciales.

Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública
Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública

Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública

SLP

Ana Paula Vázquez

Dejará en segundo plano obras para peatones y ciclistas: Ruelas Gaitán