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Plataforma web de la UASLP está en reconstrucción

Sistemas de servicios esenciales operan con regularidad, aclaran

Por Leonel Mora

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Plataforma web de la UASLP está en reconstrucción
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través de su área de Comunicación, informó que parte de su plataforma web se encuentra en reconstrucción, pero que los sistemas de servicios esenciales a la comunidad operan con regularidad "desde la semana pasada".

      Por parte de estudiantes que ayer iniciaron un nuevo ciclo en la institución, sólo se reportó que hubo retrasos de varios días para que los pagos realizados se reflejaran en el sistema, pero que en todo momento contaron con el respaldo de sus recibos.

      "Todo está funcionando. Hoy (ayer) arrancamos con 29 mil 412 estudiantes. Sólo la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), que cuenta con 3 mil 997 estudiantes, sigue en proceso de asignar horarios. Por eso su Consejo Técnico Consultivo (CTC) retrasó el inicio de clases al próximo lunes 24 de agosto", informaron fuentes oficiales de la UASLP.

      Otros alumnos expresaron que el aviso de que la FCA iniciaría clases una semana después generó confusión al pensar que esa medida aplicaba a otras facultades y entidades académicas, lo que luego fue desmentido en canales institucionales.

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      Se aclaró que las plataformas web informativas de la Universidad se hallan en proceso de reconstrucción, pero que tanto el sistema de Servicios Escolares como la Caja Virtual, el sistema de correos y hasta el sitio de noticias, operan con regularidad. "No hubo fallas ni filas hoy porque todo quedó listo desde la semana pasada", fue la afirmación.

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