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Policías de Pozos ayudan a una madre a dar a luz

La auxiliaron en el nacimiento de la recién nacida, en Plaza del Cóndor

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Policías de Pozos ayudan a una madre a dar a luz
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      Gracias a la rápida intervención del personal de emergencias, elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, adscritos al área de paramédicos, brindaron atención prehospitalaria a una mujer de 30 años que se encontraba en labor de parto al interior de un domicilio ubicado en Plaza del Cóndor, en la colonia Rancho Viejo, donde asistieron de manera oportuna el nacimiento de una niña y garantizaron los primeros cuidados tanto a la madre como a la recién nacida.

      Los elementos municipales acudieron para brindar auxilio a la mujer, quien presentaba un trabajo de parto avanzado, por lo que, ante la inminencia del nacimiento, el personal paramédico aplicó los protocolos de atención correspondientes para asistir el alumbramiento en condiciones seguras y salvaguardar la integridad de ambas.

      Durante la intervención, los paramédicos realizaron el pinzamiento y corte del cordón umbilical, así como la aspiración de secreciones de la recién nacida y el contacto piel con piel con su madre, acciones fundamentales para favorecer la adaptación de la bebé durante sus primeros minutos de vida. 

      Posteriormente, brindaron atención y vigilancia a ambas durante su traslado a un hospital para su valoración médica.

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      La oportuna actuación de los elementos municipales permitió brindar asistencia especializada en un momento crucial para la madre y su bebé, lo que destaca la importancia de contar con personal paramédico preparado para responder ante emergencias médicas.

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