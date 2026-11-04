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Pone EGC en duda viabilidad de acuario

Señala que no hay especificaciones técnicas del proyecto

Por Rolando Morales

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Pone EGC en duda viabilidad de acuario
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, puso en duda la viabilidad del proyecto para construir un acuario con tiburones en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, al señalar que todavía se desconocen sus características técnicas, el impacto ambiental y la disponibilidad de agua para mantenerlo en operación.

      El edil recordó que los acuarios son infraestructuras complejas y que San Luis Potosí enfrenta un problema hídrico que también afecta al parque Tangamanga. Aunque reconoció que el parque cuenta con una planta de tratamiento, advirtió que el agua utilizada para su funcionamiento es subsidiada por Interapas y dijo desconocer si la capacidad de esa infraestructura sería suficiente para abastecer un acuario.

      "Yo no sé si alcanza para un acuario, no lo sé", señaló Galindo Ceballos, pero a su juicio, hasta el momento se trata de una idea de la que todavía no se han presentado detalles suficientes.

      El alcalde consideró que una infraestructura turística puede ser bienvenida para la ciudad, pero sostuvo que antes de respaldarla es necesario conocer sus alcances y esperar los estudios de impacto ambiental, así como las explicaciones sobre el origen del agua que requerirá. También cuestionó si un acuario es realmente lo que necesita la capital potosina. Las declaraciones se producen después de que la asociación civil Cambio de Ruta rechazara el proyecto.

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