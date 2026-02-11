Pone trabas PJE a créditos de jubilados

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) está solicitando a personal jubilado constancias de situación fiscal para autorizar nuevos préstamos, documento que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya declaró que no se debería solicitar en más de una ocasión.

Condiciones y requisitos para préstamos a jubilados

Además, denunciaron otro tipo de trabas para ese beneficio. Trabajadores adheridos a la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado indicaron que la instancia judicial estableció que descontará de los préstamos nuevos las sumas pendientes de préstamos anteriores y también fijó un tope de préstamo para los jubilados y un periodo de días hábiles para entregar el recurso, situación que consideraron irregulares.

El STJE, dijeron los afectados, estableció que los préstamos inician a partir del 16 de febrero y para ello, el área administrativa pide a los solicitantes la constancia de situación fiscal, aunque ya la hubiera pedido previamente.

Detalles financieros y cronología de los préstamos

Detallaron que los préstamos serán hasta por 80 mil pesos con un interés de 1.5% mensual que les sería descontado por adelantado y el remanente será dispersado por parte de Pensiones.

Los depósitos serán realizados a la cuenta de nómina en un lapso de 3 a 4 días hábiles desde el trámite de la solicitud, pero se les avisó que les descontarán de préstamos nuevos los saldos de préstamos anteriores.