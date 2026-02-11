Pone trabas PJE a créditos de jubilados
Solicita sin justificación constancia del SAT
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) está solicitando a personal jubilado constancias de situación fiscal para autorizar nuevos préstamos, documento que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya declaró que no se debería solicitar en más de una ocasión.
Condiciones y requisitos para préstamos a jubilados
Además, denunciaron otro tipo de trabas para ese beneficio. Trabajadores adheridos a la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado indicaron que la instancia judicial estableció que descontará de los préstamos nuevos las sumas pendientes de préstamos anteriores y también fijó un tope de préstamo para los jubilados y un periodo de días hábiles para entregar el recurso, situación que consideraron irregulares.
El STJE, dijeron los afectados, estableció que los préstamos inician a partir del 16 de febrero y para ello, el área administrativa pide a los solicitantes la constancia de situación fiscal, aunque ya la hubiera pedido previamente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles financieros y cronología de los préstamos
Detallaron que los préstamos serán hasta por 80 mil pesos con un interés de 1.5% mensual que les sería descontado por adelantado y el remanente será dispersado por parte de Pensiones.
Los depósitos serán realizados a la cuenta de nómina en un lapso de 3 a 4 días hábiles desde el trámite de la solicitud, pero se les avisó que les descontarán de préstamos nuevos los saldos de préstamos anteriores.
no te pierdas estas noticias
Presupuesto limita mejoras en planteles: diputado
Ana Paula Vázquez
Crisógono Pérez López también dijo que hay tiempos del procedimiento administrativo que sigue la SEGE
Sigue operativo para controlar incendio en Santo Domingo
Redacción
La CEPC coordina las labores con la CONAFOR y brigadistas
Alumnos y alumnas toman la Facultad de Ciencias
PULSO
Exigen justicia por una excompañera, quien presuntamente fue atacada por un profesor