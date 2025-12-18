Por definirse, el presupuesto de la UASLP

Si bien el Consejo Directivo Universitario (CDU) aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, hasta que se firme el convenio entre Federación y Estado, se podrá definir el monto "sobre lo que realmente vamos a trabajar", aclaró Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Dentro del paquete presupuestal de ingresos por 3 mil 996.4 millones de pesos, el CDU consideró una partida de 521.2 millones de pesos de las aportaciones de Gobierno del Estado, cifra superior a los 320 millones de pesos establecidos por el Poder Legislativo en la versión definitiva del presupuesto 2026.

Zermeño Guerra refirió que el presupuesto del próximo año no podrá ser menor al asignado en el ejercicio 2025, dado que normalmente el monto suele ser igual más lo correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o inflación.

"La Federación manda un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado normalmente los primeros días de enero y sobre eso que se firme, porque es un convenio Federación-Estado, es sobre lo que realmente vamos a trabajar", expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de encabezar la sesión ordinaria del CDU, el directivo universitario reconoció que muy poco presupuesto se destinará a infraestructura, debido a que, entre el 86 y el 88 por ciento corresponde al capítulo 1000, es decir, sueldos, prestaciones, mantenimientos elementales y pago de servicios.

"La infraestructura del capítulo 2000 y 3000 depende de los recursos que tengamos, por eso hemos pugnado por una autonomía financiera. Que ya sepamos cuánto vamos a recibir el 26, qué porcentaje vamos a recibir el 27, el 28 para poder decir: ´vamos a hacer un nuevo campus que va a llevar dos o tres años hacer´", remató.