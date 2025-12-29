Por traer droga, 60% de personas ingresan a penales

Alrededor del 60 por ciento de las personas que ingresan diariamente a los centros penitenciarios del estado son detenidas por posesión de droga, en muchos casos vinculada al consumo, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández.

El funcionario explicó que, ante este perfil de ingresos, la autoridad penitenciaria ha reforzado los mecanismos de atención inmediata a través de los cinco ejes de reinserción social, los cuales contemplan de manera prioritaria el acceso a servicios de salud y atención especializada.

Detalló que cada persona privada de la libertad recibe un seguimiento individualizado, a través de especialistas y personal de distintas áreas, quienes se encargan de evaluarla e incorporarla a programas de salud, deporte, capacitación, trabajo y fortalecimiento de vínculos familiares. Todo este proceso, indicó, queda documentado en un expediente personal que permite dar continuidad al tratamiento y a la reinserción.

Juárez Hernández subrayó que la atención no se limita únicamente al aspecto médico o social, sino que también se brinda asesoría jurídica, con el objetivo de garantizar que las personas conozcan su situación legal y cuenten con acompañamiento durante su proceso.

Reconoció que el trabajo en los centros penitenciarios es amplio y complejo, por lo que se mantiene una mesa intersecretarial en la que participan diversas dependencias estatales. A través de este mecanismo, explicó, las secretarías aportan ideas, acciones y, en algunos casos, recursos materiales para fortalecer las estrategias de reinserción social.

Finalmente, el titular de la SSPC destacó que el objetivo central es atender de manera integral a las personas privadas de la libertad, particularmente a quienes enfrentan problemas de adicciones, para reducir la reincidencia y facilitar su reintegración a la sociedad.