Postergan hasta enero audiencias del Caso Rich

Suspenso por los resolutivos, sentencias y acuerdos, prolongan el calvario tanto de víctimas u ofendidos como de imputados en el caso del juicio que se sigue por el accidente del 7 de junio de 2024 en el edificio Alttus, donde se ubicaba el Rich. El juez de control difirió hasta enero de 2026 la audiencia intermedia. Con ello, los actos jurídicos ya llevarán inscritos tres años diferentes de proceso y uno y medio desde que ocurrió el percance.

El Poder Judicial envió otro juez a la sala de audiencias y se hizo cargo de la continuidad del proceso, en el que otras dos víctimas alcanzaron un acuerdo con la defensa de dos de los imputados.

A lo largo de la audiencia que se celebró durante la mañana y parte de la tarde en el Centro de Justicia de La Pila, el juez se comportó un poco más flexible con las dos partes procesales, aunque de todos modos difirió la audiencia para regresar hasta enero de 2026.

En tanto, y derivado de diversas negociaciones, la defensa agregó otros dos acuerdos reparatorios para igual número de familiares y víctimas, en tanto los padres de los jóvenes fallecidos advertían que serían hasta el final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Especial | El abrazo en público, el golpe por escrito Lo que para la ciudad fue una tragedia, para la autoridad fue la crónica de un riesgo advertido, ignorado y finalmente normalizado

El acuerdo en el caso de dos víctimas fue anunciado por la defensa luego de un receso solicitado al juez, quien accedió de inmediato para la discusión de los detalles de las negociaciones, en las que finalmente las partes procesales estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, el hecho de que la audiencia intermedia se difirió hasta enero próximo inconformó a ambas partes, por considerar que ha transcurrido un tiempo muy largo desde que inició el proceso y es fecha que no se define la situación jurídica definitiva de los imputados, pero tampoco las resoluciones a entera satisfacción de los padres de las víctimas.