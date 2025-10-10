Potosinos aprovechan el mes del testamento

La campaña de promoción ya aceleró la presencia de personas que se animan a tramitar la documentación de sus herencias y se tiene confianza de que en los cuatro meses del testamento, los usuarios aprovechen que San Luis Potosí, es un estado muy barato para realizar el trámite y cierre 2025 con más personas conscientes de evitar un juicio largo y caro, como los que tienen saturados los tribunales ahora, informó el presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón Cerda.

Añadió que se ha tenido muy buena respuesta de la ciudadanía, pero en particular todo lo que se refiere al mes del testamento que en realidad son cuatro meses en San Luis Potosí, ha permitido que los ciudadanos tramiten un buen número de testamentos.

Explicó que las notarías promueven la necesidad de evitar todo tipo de problemas legales, por eso es indispensable realizar el acto del trámite de los testamentos sin que tenga que realizarse a última hora.

Comentó que en San Luis Potosí se tiene la tarifa más baja, que en este caso es de 2 mil pesos, y además hay muchas oportunidades para aterrizar los meses del testamento, manera que ha permitido que no se saturnen los trámites en las notarías públicas, y al mismo tiempo, que haya una gran afluencia hasta diciembre.

Añadió que un trámite del testamento es muy importante para evitar ir a juicio realizar trámites muy prolongados y costosos.

Recordó que no solo es necesario definir, quién va a disponer de los bienes, sino también estar pendiente de lo que sucede después de la muerte de una persona y todo aquello que quedará en orden en la vida de quienes se quedan.

Informó que un juicio puede llevarse años, puede ocasionar problemas muy graves, grandes erogaciones de dinero y saturación de los tribunales por cuestiones que habrían sido prevenidas nada más con realizar los trámites en tiempo y forma.

Dijo que ahorita los tribunales están saturados, y es muy importante que eso se pueda prevenir y no dar más carga de trabajo a los tribunales, lo que genera un problema para el administrador de la justicia y un problema para los involucrados en algún escenario de conflicto.