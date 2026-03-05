Pozo San José quedó reparado hace días

Ante los reiterados reportes de desbasto de agua en sectores como Los Fresnos y San Felipe, en Soledad de Graciano Sánchez, Interapas informó que ya desde hace varios días quedó reparado el pozo San José que abastece a estas dos colonias y algunas más, pero que, de cualquier manera, se mantiene el monitoreo de esta fuente para prevenir cualquier otro problema.

De hecho, el organismo operador informó que desde finales de febrero el pozo San José fue puesto nuevamente en operación, el mismo día que un pozo del sur de la capital potosina que también había dejado de funcionar.

En el pozo soledense, el personal técnico de Interapas hizo trabajos de revisión, mantenimiento y reemplazo de los equipos electromecánicos con el fin de asegurar un funcionamiento óptimo del sistema de bombeo.

La puesta en marcha de dicha fuente, de acuerdo con Interapas, permitió que en los siguientes días el suministro comenzara a regularizarse en colonias como San José, Valle de Bellavista San José 2, Privada San Lorenzo, Privada Ecuestre, Privada de los Pinos, Los Fresnos y San Felipe. Es de estos dos últimos sectores de donde ha llegado la mayor parte de quejas por desabasto de los últimos dos meses.

