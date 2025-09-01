Pozos aún carece de reglamentos propios

A más de un año de su creación como municipio libre, Villa de Pozos ha avanzado en la generación de sus propios reglamentos, aunque quizás no lo suficiente, pues hay áreas estratégicas como Comercio y Desarrollo Urbano que siguen rigiéndose de forma supletoria por la normativa heredada del municipio de la capital.

En términos generales, Pozos ya cuenta con su propio Plan Municipal de Desarrollo para el trienio 2024 – 2027 y su Concejo Municipal ya ha sido capaz de crear, analizar y aprobar su propia Ley de Ingresos para el presente ejercicio fiscal de 2025, con el visto bueno del Congreso del Estado, así como su Presupuesto de Egresos correspondiente.

Recientemente, el gobierno municipal también emitió su propio Reglamento de Tránsito, con lo que dejó de regirse por el reglamento vigente en el vecino municipio capitalino.

En la actualidad, de acuerdo con informes del propio Concejo poceño, se trabaja en un nuevo Reglamento de Actividades Comerciales ajustado a la realidad del nuevo municipio, en cuya confección, las autoridades aseguran que se están escuchando todas las voces.

Otro pendiente, esencial y urgente si se toma en cuenta el potencial de expansión inmobiliaria de Villa de Pozos, es la creación de un reglamento propio de Desarrollo Urbano que tome en cuenta los límites que deben imponerse a la construcción de vivienda, a la instalación de empresas industriales y a la garantía de que el gobierno municipal contará con reservas territoriales suficientes para brindar servicios a la población.