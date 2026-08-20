Pozos regalará tacos, aguas y pan en la Fenapo

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Este jueves, el gobierno de Villa de Pozos tendrá su "Día de la Garnacha" en la explanada del Palenque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), evento en el que se calcula obsequiar 10 mil tacos a igual número de comensales, además de aguas frescas y productos de una de las panaderías más representativas de este municipio.

De acuerdo con fuentes oficiales, Pozos organizará una taquiza "inspirada en los sabores de El Panalillo", localidad donde se venden algunos de los antojitos más apreciados por residentes y visitantes.

Será a partir de las 3:00 de la tarde que las familias y visitantes locales, nacionales e internacionales podrán disfrutar de una muestra de la gastronomía de Villa de Pozos, con platillos que representan la tradición y el sabor de esta demarcación.

Esta será la segunda vez que Villa de Pozos participa en el Día de la Garnacha de la Fenapo. Las familias asistentes también podrán disfrutar de aguas frescas de sabores y pan de una empresa emblemática de Pozos.

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El municipio también cuenta con presencia en los pabellones Artesanal y Gubernamental de la Fenapo, donde se puede conocer parte de la historia, cultura, tradiciones y productos que caracterizan a este municipio.