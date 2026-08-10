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Alzas pegan a negocios de comida preparada

Durante julio, comerciantes absorbieron aumentos en los suministros

Por Samuel Moreno

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Alzas pegan a negocios de comida preparada
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      Los negocios de comida preparada enfrentaron una nueva presión sobre sus costos durante julio, con aumentos en productos y servicios relacionados con la operación de loncherías, fondas, torterías y taquerías, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INEGI).

      INEGI reporta aumento de precios en loncherías en julio

      El reporte señala que los precios de loncherías, fondas, torterías y taquerías aumentaron 0.37 por ciento durante julio, mientras que restaurantes y establecimientos similares registraron un incremento de 0.31 por ciento. También aumentaron 0.81 por ciento los precios de otros alimentos cocinados, rubros que inciden directamente en el gasto de quienes consumen alimentos preparados fuera de casa.

      Impacto en insumos y costos de preparación

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      A esta presión se sumó el comportamiento de algunos insumos. La cebolla se encareció 18.97 por ciento durante el mes y la naranja 11.90 por ciento, mientras que productos como el chile poblano y el chile serrano tuvieron reducciones de 15.63 y 6.98 por ciento, respectivamente. El huevo también bajó 1.08 por ciento y el pollo 0.40 por ciento.

      Para las fondas, taquerías, torterías y demás establecimientos de comida este comportamiento representa un escenario de presión sobre los costos de preparación, pues los negocios deben absorber parte de las variaciones en sus insumos o trasladarlas al precio final de los alimentos.

      El INEGI, sin embargo, presenta estos incrementos como parte del comportamiento nacional y no desglosa en boletín con una variación específica para este tipo de establecimientos en San Luis Potosí.

      El impacto también alcanza al consumidor que come fuera de casa. A tasa anual, el rubro de restaurantes y servicios de alojamiento acumuló un incremento de 6.37 por ciento, lo que refleja una presión mayor que la inflación general anual, ubicada en 3.12 por ciento en julio.

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