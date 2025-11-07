logo pulso
“Premian” a funcionario multado con subsecretaría

Miguel Ángel García Amaro fue sancionado por desacato

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
“Premian” a funcionario multado con subsecretaría

Días antes de dejar la Comisión Ejecutiva, Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Miguel Ángel García Amaro, fue sancionado por un juzgado federal con una multa de 67 mil 884 pesos, por no cumplir una sentencia que ordenaba la reparación integral de Marichuy Almendarez Prieto. La sanción coincidió con su salida del cargo y antecedió a su nombramiento como subsecretario de gobernación del Gobierno Estatal.

De acuerdo con el Juzgado Segundo de Distrito, la CEEAV había sido requerida en distintas ocasiones para resolver las medidas de reparación, pero el entonces comisionado incumplió reiteradamente lo ordenado, con actuaciones que fueron calificadas como “insuficientes” por la autoridad judicial.

El fallo, emitido el 24 de octubre de 2025, señala que la multa deberá cubrirse con recursos personales de García Amaro y advierte que de persistir el incumplimiento, podría aplicarse una sanción mayor o incluso iniciar un procedimiento por desacato ante un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Poco después de recibir la notificación, García Amaro renunció al cargo, renuncia que el Congreso del Estado recibió oficialmente el 4 de noviembre. Aunque el gobierno estatal justificó su salida como un movimiento interno, la víctima sostiene que la sanción federal y la falta de cumplimiento en su caso influyeron directamente en la decisión.

En su escrito ante el juzgado, Marichuy Almendarez, pidió que se respetaran los dictámenes médicos y psicológicos previos en su expediente y que no se le sometiera de nuevo a evaluaciones, al considerar que ello implicaba una forma de revictimización.

