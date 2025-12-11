Preocupa a vecinos alargue de 15 días del tianguis de Las Vías

La decisión de extender el funcionamiento del Tianguis Navideño de Las Vías del 15 al 31 de diciembre encendió la preocupación entre vecinos de las colonias aledañas, quienes aseguran que incluso en su operación habitual de un solo día a la semana la zona ya enfrenta problemas constantes de basura, malos olores y obstrucciones en la vía pública.

Para residentes de fraccionamientos y barrios cercanos, la posibilidad de tener el tianguis activo durante 17 días consecutivos implica un escenario de acumulación permanente de residuos, especialmente en los cruces donde suelen depositarse bolsas y restos de comida que no alcanzan a ser retirados con rapidez. Algunos vecinos señalan que, cuando el tianguis opera los domingos, la basura puede permanecer hasta la mañana del lunes; por ello temen que con la actividad diaria el problema sea continuo.

A modo de referencia, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos ha registrado entre 18 y 20 toneladas de basura generadas en un solo domingo de tianguis. Aunque estos datos corresponden al funcionamiento semanal, sirven como antecedente para dimensionar la magnitud del reto que podría representar la operación extendida del mercado más grande de la ciudad, con más de 5 kilómetros de puestos y más de 200 espacios comerciales.

El titular de la dependencia, Jaime Mendieta Rivera, ha explicado que la limpieza en Las Vías requiere jornadas que pueden alcanzar 24 horas, debido a la gran cantidad de residuos, sobre todo del giro alimentario. Sin embargo, los habitantes temen que, aun con estos esfuerzos, la capacidad de recolección resulte insuficiente ante una afluencia estimada de 10 mil a 15 mil personas diarias en plena temporada navideña.

Además de la basura, los vecinos mencionan otros efectos que suelen presentarse en épocas de alta actividad: saturación de banquetas, invasión de accesos a viviendas, aumento de fauna nociva y dificultades para transitar en vehículo por las laterales.

Afirman que, si no se implementan medidas adicionales, como puntos fijos de recolección, vigilancia para evitar tiraderos improvisados y horarios claros de limpieza, la ampliación podría intensificar los problemas que ya enfrentan cada semana.