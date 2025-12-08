Reportan bajas ventas en Las Vías

Comerciantes del tianguis dominical de la avenida Hernán Cortés aseguran que se desploman las ventas con respecto a diciembre del año pasado y esta vez, es previsible que pasarán una temporada decembrina con una una movilización más lenta de las mercancías.

Los vendedores pertenecientes a la Unión de Comerciantes del Tianguis de las Vías A.C., confirmaron que lo único que mantiene ventas a buen ritmo es la comida.

Martín Espinoza, vendedor de mochilas y cangureras, dijo que las ventas están un poco bajas y no como otros años, dijo que todavía en 2023 y 2024 se mantuvo en un nivel aceptable, pero ahora percibe un diciembre menos móvil que en los años anteriores y ahorita hay un aproximado de 20 por ciento menos ventas que el diciembre del año anterior. Lo atribuye a una situación económica en general pero también a que las autoridades no ayudan a promover el tianguis de Las Vías.

Miguel Hernández, vendedor de sudaderas, conjuntos deportivos y pantalones para ejercicio, tines y calcetines, dijo que las ventas en este diciembre están “por los suelos” y para el mes del que se trata están muy caídas. Dijo no tener explicación sobre la baja de las ventas, porque en estas fechas hay mucha gente que ya está recibiendo aguinaldos o fondos de ahorro y ya debería darse un repunte de ventas.

