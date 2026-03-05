Presas de San Luis, por arriba del 70%

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que, al 3 de marzo de 2026, las principales presas de San Luis Potosí mantienen niveles de almacenamiento que en su mayoría superan el 70 por ciento, con excepción de algunos embalses que se encuentran por debajo del 55 por ciento.

De acuerdo con el informe, la presa La Muñeca, ubicada en el municipio de Tierra Nueva, registra el nivel más alto con 96.2 por ciento de su capacidad, seguida de La Lajilla, en Ciudad Valles, con 88.6 por ciento, y El Peaje, localizada en el municipio de San Luis Potosí, con 87.4 por ciento.

La presa San José, también en la capital potosina, se encuentra al 78.2 por ciento, mientras que El Potosino, situada igualmente en el municipio de San Luis Potosí, reporta 76.9 por ciento. En tanto, El Realito, que abastece a la zona metropolitana y se localiza en el estado de Guanajuato, mantiene un almacenamiento del 70 por ciento.

Por debajo de estos niveles se encuentran la Valentín Gama, en Villa de Reyes, con 51.9 por ciento y Cañada del Lobo, en la capital del estado, con 47.6 por ciento de su capacidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los datos forman parte del monitoreo permanente que realiza la autoridad federal para dar seguimiento a la disponibilidad de agua en la entidad, especialmente ante el próximo periodo vacacional y el incremento en la afluencia a parajes turísticos.