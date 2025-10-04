Presentan iniciativa para regular agentes inmobiliarios en SLP

Ante el aumento de fraudes en la compraventa de bienes inmuebles, el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso, anunció que junto con Luis Emilio Rosas Montiel presentará una iniciativa para establecer reglas claras en la operación de agentes inmobiliarios en San Luis Potosí.

La propuesta surgió tras reuniones con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), que señaló la falta de control en el sector y la presencia de personas sin registro ofreciendo servicios inmobiliarios. Actualmente, hay alrededor de 300 agentes registrados ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), aunque el número real podría superar los 3 mil o 4 mil.

La iniciativa contempla la creación de un padrón estatal, la asignación de un número identificador visible en toda promoción de servicios y la regulación de quienes intervienen en la compra, venta, alquiler o cesión de inmuebles, para garantizar que los ciudadanos contraten a profesionales certificados y evitar fraudes.

Lara Rocha destacó que ya existen casos de fraude bajo investigación por la Fiscalía General del Estado (FGE) y llamó a la ciudadanía a actuar con precaución en operaciones inmobiliarias.

Por su parte, Rosas Montiel indicó que la medida busca profesionalizar y modernizar el sector, poner fin a la informalidad y fortalecer la regulación de los agentes inmobiliarios en todo el estado.