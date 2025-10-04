logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Presentan iniciativa para regular agentes inmobiliarios en SLP

Buscan evitar fraudes y crear un padrón estatal de profesionales certificados

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 04, 2025 01:15 p.m.
A
Presentan iniciativa para regular agentes inmobiliarios en SLP

Ante el aumento de fraudes en la compraventa de bienes inmuebles, el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso, anunció que junto con Luis Emilio Rosas Montiel presentará una iniciativa para establecer reglas claras en la operación de agentes inmobiliarios en San Luis Potosí.

La propuesta surgió tras reuniones con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), que señaló la falta de control en el sector y la presencia de personas sin registro ofreciendo servicios inmobiliarios. Actualmente, hay alrededor de 300 agentes registrados ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), aunque el número real podría superar los 3 mil o 4 mil.

La iniciativa contempla la creación de un padrón estatal, la asignación de un número identificador visible en toda promoción de servicios y la regulación de quienes intervienen en la compra, venta, alquiler o cesión de inmuebles, para garantizar que los ciudadanos contraten a profesionales certificados y evitar fraudes.

Lara Rocha destacó que ya existen casos de fraude bajo investigación por la Fiscalía General del Estado (FGE) y llamó a la ciudadanía a actuar con precaución en operaciones inmobiliarias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Rosas Montiel indicó que la medida busca profesionalizar y modernizar el sector, poner fin a la informalidad y fortalecer la regulación de los agentes inmobiliarios en todo el estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presentan iniciativa para regular agentes inmobiliarios en SLP
Presentan iniciativa para regular agentes inmobiliarios en SLP

Presentan iniciativa para regular agentes inmobiliarios en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Buscan evitar fraudes y crear un padrón estatal de profesionales certificados

Identifican 12 polígonos de búsqueda de fosas en SLP
Identifican 12 polígonos de búsqueda de fosas en SLP

Identifican 12 polígonos de búsqueda de fosas en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Colectivo Voz y Dignidad avanza pese a limitaciones de autoridades.

Acusan envío de "grupos de choque" en marcha de la UASLP
Acusan envío de "grupos de choque" en marcha de la UASLP

Acusan envío de "grupos de choque" en marcha de la UASLP

SLP

Rolando Morales

Colectivos denuncian intento de deslegitimar su protesta por la autonomía universitaria

Clausuran ocho bares y antros en la zona metropolitana
Clausuran ocho bares y antros en la zona metropolitana

Clausuran ocho bares y antros en la zona metropolitana

SLP

Rubén Pacheco

Durante un operativo interinstitucional, autoridades estatales inspeccionaron 36 establecimientos nocturnos; el 22% fue cerrado por irregularidades