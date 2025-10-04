logo pulso
Identifican 12 polígonos de búsqueda de fosas en SLP

Colectivo Voz y Dignidad avanza pese a limitaciones de autoridades.

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 04, 2025 12:50 p.m.
A
Identifican 12 polígonos de búsqueda de fosas en SLP

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros informó que este año se han identificado 12 polígonos de búsqueda en fosas clandestinas en distintos municipios de San Luis Potosí, aunque algunas áreas, como una fosa grande en Matehuala, no han recibido seguimiento por falta de peritos.

Edith Pérez Rodríguez señaló que los equipos de búsqueda han enfrentado obstáculos por decisiones de autoridades, pero han logrado avances en Ciudad Valles, Ríoverde y Matehuala junto con los comisionados de víctimas.

Los polígonos se concentran principalmente en Matehuala, Moctezuma, Venado y Charcas. El colectivo también impulsa la instalación de antimonumentales, memoriales donde las familias pueden recordar a sus seres desaparecidos y mantener viva su memoria mientras continúan las búsquedas.

SLP

Ana Paula Vázquez

Colectivo Voz y Dignidad avanza pese a limitaciones de autoridades.

