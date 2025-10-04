Identifican 12 polígonos de búsqueda de fosas en SLP
Colectivo Voz y Dignidad avanza pese a limitaciones de autoridades.
El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros informó que este año se han identificado 12 polígonos de búsqueda en fosas clandestinas en distintos municipios de San Luis Potosí, aunque algunas áreas, como una fosa grande en Matehuala, no han recibido seguimiento por falta de peritos.
Edith Pérez Rodríguez señaló que los equipos de búsqueda han enfrentado obstáculos por decisiones de autoridades, pero han logrado avances en Ciudad Valles, Ríoverde y Matehuala junto con los comisionados de víctimas.
Los polígonos se concentran principalmente en Matehuala, Moctezuma, Venado y Charcas. El colectivo también impulsa la instalación de antimonumentales, memoriales donde las familias pueden recordar a sus seres desaparecidos y mantener viva su memoria mientras continúan las búsquedas.
no te pierdas estas noticias
Identifican 12 polígonos de búsqueda de fosas en SLP
Ana Paula Vázquez
Colectivo Voz y Dignidad avanza pese a limitaciones de autoridades.
Acusan envío de "grupos de choque" en marcha de la UASLP
Rolando Morales
Colectivos denuncian intento de deslegitimar su protesta por la autonomía universitaria
Clausuran ocho bares y antros en la zona metropolitana
Rubén Pacheco
Durante un operativo interinstitucional, autoridades estatales inspeccionaron 36 establecimientos nocturnos; el 22% fue cerrado por irregularidades