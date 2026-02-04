logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Presentaron el programa "Viernes muy Mexicano"

Por Martín Rodríguez

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo Concanaco-Servytur) presentó en San Luis Potosí el programa Viernes muy Mexicano. 

En el evento encabezado por Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco ServyTur México), el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Díaz de León Hernández, precisó que San Luis Potosí se adhiere a un movimiento de personas de la economía, que ofrece descuentos y promociones el último viernes de cada mes, para apoyar el consumo interno y fortalecer a las empresas familiares

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí
    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    SLP

    Pulso Online

    Volaris anuncia nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año
    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    SLP

    Redacción

    Los trabajos iniciaron en marzo de 2025

    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel
    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    "Déjenos trabajar", la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    SLP

    El Universal

    Han transcurrido 10 días desde el asesinato y la autoridad no ha emitido ningún tipo de información

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP
    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    SLP

    El Universal

    La empresa amplía su presencia con los vuelos que iniciarán durante el primer semestre