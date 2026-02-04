Presentaron el programa "Viernes muy Mexicano"
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo Concanaco-Servytur) presentó en San Luis Potosí el programa Viernes muy Mexicano.
En el evento encabezado por Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco ServyTur México), el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Díaz de León Hernández, precisó que San Luis Potosí se adhiere a un movimiento de personas de la economía, que ofrece descuentos y promociones el último viernes de cada mes, para apoyar el consumo interno y fortalecer a las empresas familiares
no te pierdas estas noticias
Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí
Pulso Online
Volaris anuncia nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.
Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año
Redacción
Los trabajos iniciaron en marzo de 2025
"Déjenos trabajar", la única respuesta de la FGE a padres de Miguel
El Universal
Han transcurrido 10 días desde el asesinato y la autoridad no ha emitido ningún tipo de información