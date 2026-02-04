Presentaron el programa "Viernes muy Mexicano"

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo Concanaco-Servytur) presentó en San Luis Potosí el programa Viernes muy Mexicano.

En el evento encabezado por Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco ServyTur México), el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Díaz de León Hernández, precisó que San Luis Potosí se adhiere a un movimiento de personas de la economía, que ofrece descuentos y promociones el último viernes de cada mes, para apoyar el consumo interno y fortalecer a las empresas familiares