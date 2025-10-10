Presupuesto federal tendrá aumento de 3 mil mdp para SLP

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann aseguró que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla un incremento superior a los 3 mil millones de pesos en las participaciones destinadas a San Luis Potosí, desmintiendo versiones sobre una posible reducción de recursos para la entidad.

El legislador explicó que el aumento se reflejará principalmente en los fondos de participaciones y permitirá fortalecer áreas como infraestructura, educación y salud. “De lo que está hablando, creo que es un aumento de más de 3 mil millones de pesos, más o menos, en participaciones y creo que es algo importante. Más allá de una disminución, viene un aumento, que creo que siempre el aumentar es algo importante”, comentó.

En cuanto a la propuesta para otorgar subsidios al consumo de energía eléctrica en municipios de la Huasteca, el diputado reconoció que el proceso continúa en gestión ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Señaló que, aunque ha sido un trámite complicado, se mantiene el compromiso de seguir impulsando la iniciativa desde la Cámara de Diputados. El beneficio estaría dirigido únicamente a los municipios huastecos, donde el costo de la energía representa una carga considerable para familias y productores.

Respecto al Sector Salud, Valladares admitió que persisten carencias en algunos hospitales federales de la entidad, aunque aseguró que el tema ya se ha abordado directamente entre el gobernador y la presidenta de la República. “Sabemos que ahora el Gobierno Federal tiene mucho que ver con la cuestión de salud en nuestro estado. Creo que la Presidenta de la República tiene toda la disposición y las ganas de ayudar al gobernador a que se solucione lo más pronto posible esta situación que tenemos en la cuestión de salud”, afirmó.

El diputado concluyó que tanto el gobierno estatal como el federal mantienen una coordinación estrecha para atender los rezagos en infraestructura hospitalaria y mejorar la atención médica en San Luis Potosí.